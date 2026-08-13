Fiorentina scatenata sul mercato. Il club toscano ha messo ufficialmente a segno l'ennesimo colpo di questa estate caldissima, prelevando a titolo definitivo dal Parma Mateo Pellegrino. Per una cifra che, secondo indiscrezioni giornalistiche, si aggira sui 24 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore, contestualmente, ha firmato un contratto quineìquennale.

"Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol", si legge in calce alla nota dell'annuncio.