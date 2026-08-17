Un'altra assenza che fa rumore. Un'altra partita del Liverpool in cui Curtis Jones non è in distinta. Quella con il Como, disputata ieri e nella quale il centrocampista non c'era, né nel mini-test del mattino né in quello da novanta minuti del pomeriggio. Jones vuole l'Inter, si è ripreso dall'ultimo problema all'anca che gli aveva impedito di giocare col Monaco ma alla fine anche ieri ha svolto solo individuale, a differenza dei compagni che hanno giocato.

Sul desiderio del centrocampista non ci sono dubbi, ma ora, come riporta il Corriere dello Sport, "tocca a Inter e Liverpool mettersi d’accordo. E già questa settimana torneranno ad aprirsi i canali di comunicazione tra le due società. Del resto, sistemata la fascia destra, il club ora può davvero concentrarsi su Jones. La strategia attendista con Spence ha dato i suoi frutti, nel senso che il Tottenham ha finito per abbassare le sue pretese. Anche i Reds sembra che si siano ammorbiditi, ma Marotta e Ausilio puntano a limare ancora qualcosa per scendere sotto i 35 milioni".