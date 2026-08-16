Curtis Jones escluso dalle due amichevoli del Liverpool contro il Como. Si entra nel vivo di una settimana che potrebbe essere cruciale per il futuro del centrocampista inglese, obiettivo di mercato dell'Inter di Chivu.

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Sezione: Copertina / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 19:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.