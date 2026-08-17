Il test contro il Betis Siviglia ha regalato ulteriori indicazioni all'Inter e a Cristian Chivu in vista della partita di campionato contro il Monza di sabato prossimo nella quale i nerazzurri apriranno la loro Serie A. Quello con gli andalusi è stato l'ultimo test estivo, un'occasione per un piccolo bilancio da parte del Corriere dello Sport.

In vetrina ci finisce Andy Diouf: l'estate lo ha messo particolarmente in luce, dopo aver chiuso in crescendo la scorsa stagione il francese è ripartito col piede sull'acceleratore. I frutti dell'intuizione di Chivu, aspettando Spence, sembrano sempre più evidenti e sabato col Monza sarà titolare.

La conferma arriva dal blocco dei senatori. la vecchia guardia ha lanciato segnali positivi e anche Lautaro, non che ci fossero dubbi in merito, sembra tornato con lo spirito giusto e tanta grinta e aggressività. Punta a una maglia da titolare col Monza e con questo atteggiamento sarà difficile tenerlo fuori.

La novità è invece il debutto in nerazzurro di John Stones, condito da un gol. L'impressione è che si sia ben calato nel nuovo ambiente e avere al fianco Akanji certamente lo aiuterà. In difesa c'è un'altra novità ed è il 2008 Bovio, impostosi in queste settimane e al quale infatti è stato rinnovato il contratto.

In ritardo, ad oggi, sembra soprattutto Pio Esposito. Il fisico possente non lo aiuta in questa fase, deve ancora sciogliere i muscoli e per diverse settimane è stato l'unico attaccante a disposizione. Thuram, invece, comincerà solo questa settimana ad allenarsi. Mentre Bonny deve "asciugare" le polveri bagnate: è a digiuno di gol da tanto tempo.