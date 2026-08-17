Nel disastro di ieri sera all'Olimpico contro il Mantova, che ha eliminato la Lazio dalla Coppa Italia battendola per 2-0, ha fatto il suo esordio ilanche il neo entrato Davide Frattesi, al 71' sostituendo Fisayo Dele-Bashiru sul punteggio di 0-0, quattro minuti prima della rete ospite. Il Messaggero, nelle sue pagelle, non gli dà la sufficienza ma lo giustifica:
"Al debutto dopo un solo giorno a Formello, si presenta con un cambio passo che da queste parti non si vedeva da tempo. Poi stop. Ma non ha nessuna colpa".
Sezione: Rassegna / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 12:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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