Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato, senza troppi giri di parole: ""E' una delle cose più pallose del calcio, come si dice in Toscana. Sentir parlare solo di quello è un insulto al lavoro e alla mia professione. Mi pare che non sia stato fatto quasi da nessuno fino ad adesso: i Mondiali hanno ostacolato le trattative, resta aperto due mesi e si decide tutto nell'ultima settimana". Ancora Sarri: "Giuntoli è uno dei direttori sportivi più scaltri e importanti del panorama europeo, se si prospettano occasioni ci sarà. Io sono un uomo di campo, non disperdo le mie energie sul mercato che per me è incontrollabile", le parole riprese dall'ANSA.