Ora è ufficiale: l'Avellino ha ingaggiato Thomas Berenbruch dall'Inter a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. "Nato a Milano il 31 maggio 2005, il centrocampista lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Con il club nerazzurro ha totalizzato, dall’under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Thomas!", si legge nella nota pubblicata dal club neopromosso in Serie B per annunciare l'ingaggio del nuovo acquisto.