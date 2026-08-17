L'ex difensore della Juventus, Antonio Cabrini, ha parlato dello stato di salute del calcio italiano e l'ha fatto ai microfoni de Il Giornale: "La federazione deve imporsi, ci vuole una svolta politica e tecnica, libera circolazione dei lavoratori secondo norme europee ma in campo devono essere utilizzati come minimo 6 italiani, cioè una prevalenza del nostro patrimonio. Ma la squadra di calcio oggi è parte del business dei proprietari, si pensa ai ricavi, ai soci azionisti, la nazionale crea fastidi".