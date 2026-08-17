Hakan Calhanoglu scende in campo in difesa della Serie A, campionato che - rispetto a qualche anno fa - ha perso oggettivamente il suo antico fascino. Ma che, secondo il centrocampista turco dell'Inter, non è da considerare di basso livello come sostengono i più critici: "È un gran bel campionato - la convinzione espressa da Calha a beIN Sports Australia -. Ci sono squadre come l'Atalanta che stanno crescendo, altre che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono: per me è nella top 3 dei campionati nel mondo con Premier League e Liga". 

Sezione: Focus / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 21:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.