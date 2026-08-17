Dopo Davide Frattesi, la Lazio lavora per mettere sotto contratto un altro ex interista. Non direttamente dai nerazzurri, perché in questo caso si tratta di un giocatore che a Milano è passato un po' di tempo fa. Mauro Icardi, svincolato dopo l'avventura al Galatasaray, è il sogno di mercato dei biancocelesti. Aspetta una chiamata allettante, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ma ad oggi non è ancora arrivata. Le opportunità più concrete sono giunte da Brasile e Messico, il ritorno in Italia lo affascina.

"Per Icardi Lotito sarebbe disposto a spingersi fino a un contratto da circa 3 milioni a stagione", si legge. Le alternative sono Pinamonti e Lucca, ma "Icardi presenta una caratteristica preziosissima per questa Lazio: è a parametro zero. Dopo i 5 milioni investiti per il prestito oneroso di Frattesi, nelle disponibilità immediate sarebbero rimasti appena 3-4 milioni. Con Sassuolo e Napoli bisognerebbe quindi costruire nuovamente un prestito con diritto di riscatto, formula che ha già complicato parecchie operazioni durante l'estate. Per Icardi il problema sarebbe esclusivamente l'ingaggio".