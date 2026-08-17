Mancano pochi giorni al fischio d'inizio della Serie A ed è alta l'attesa anche tra i tifosi del Monza, che sabato sbarcheranno a San Siro per assistere alla prima degli uomini di Ivan Juric contro l'Inter.  La prevendita online per il terzo anello blu, riporta il sito TuttoMonza.it, procede a gonfie vele: ad oggi sono meno di mille i posti ancora disponibili e acquistabili, tutti nella parte destra del settore.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 17:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.