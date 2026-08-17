Mancano pochi giorni al fischio d'inizio della Serie A ed è alta l'attesa anche tra i tifosi del Monza, che sabato sbarcheranno a San Siro per assistere alla prima degli uomini di Ivan Juric contro l'Inter. La prevendita online per il terzo anello blu, riporta il sito TuttoMonza.it, procede a gonfie vele: ad oggi sono meno di mille i posti ancora disponibili e acquistabili, tutti nella parte destra del settore.