Luciano Foschi, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato delle seconde squadre. Di seguito la sua analisi: "Qualche mese fa ho fatto una dichiarazione dicendo che l'Under 23 la farei fare anche a 20 squadre, aumentando un girone, ma solo con italiani. Fate un'Under 23 solo con italiani o con un numero di italiani elevato, minimo sei. In questo modo i Palestra di turno possono essere dieci tra due anni. Altrimenti noi lavoriamo per gli altri. Giochiamo contro l'Inter e non c'è neanche un italiano, giochiamo contro la Juve e ce ne sono due".