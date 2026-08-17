Luciano Foschi, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato delle seconde squadre. Di seguito la sua analisi: "Qualche mese fa ho fatto una dichiarazione dicendo che l'Under 23 la farei fare anche a 20 squadre, aumentando un girone, ma solo con italiani. Fate un'Under 23 solo con italiani o con un numero di italiani elevato, minimo sei. In questo modo i Palestra di turno possono essere dieci tra due anni. Altrimenti noi lavoriamo per gli altri. Giochiamo contro l'Inter e non c'è neanche un italiano, giochiamo contro la Juve e ce ne sono due".

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 19:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione