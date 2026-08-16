Se la doppia esclusione di Curtis Jones dalle due amichevoli del Liverpool contro il Como di oggi sia da interpretare come un indizio di mercato, lo capiremo solo nelle prossime ore. Intanto, ci limitiamo a registrare questo fatto che, probabilmente, verrà chiarito da Andoni Iraola, manager dei Reds, dopo la partita.

Quel che appare certo è che l'Inter rimane interessata al centrocampista inglese, a tal punto che starebbe preparando un nuova offerta, nella speranza di accontentare le richieste economiche della controparte. Finora la forbice non ha fatto decollare la trattativa, una trattativa che il giocatore stesso si augura si concluda con il suo trasferimento nella Milano nerazzurra. Tutto, insomma, dipenderà dai nuovi dialoghi tra i due club.