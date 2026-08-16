L'Inter, dopo aver giocato l'amichevole in terra barese contro il Betis, pensa già al Monza. Secondo il sito della Gazzetta dello Sport, non preoccupa la botta subita da Calhanoglu, apparso "un po' imballato". La condizione fisica del centrocampista turco andrà comunque valutata giorno per giorno, visto che anche questa tipologia di problemi non è mai da sottovalutare. Gazzetta.it fa inoltre il punto della situazione relativa alla formazione di Chivu, evidenziando come il tempo degli esperimenti è ormai concluso.
Sezione: Copertina / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 19:57
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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