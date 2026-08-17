In questa fase finale di mercato estivo le rose delle squadre si stanno delineanndo, anche se i colpi a sorpresa, approfittando delle occasioni, restano in canna. Non è semplice, ma già oggi si può provare a stilare una lista delle squadre favorite per la vittoria dello Scudetto, come Giocondo Martorelli, agente, ha fatto rispondendo a una domanda di TMW: “L’anno scorso per rispetto alla società e alla squadra che aveva vinto la stagione precedente avevo messo un minimo avanti il Napoli sulle altre. Oggi l’Inter è favorita per lo stesso motivo, credo che sarà lotta a due con gli azzurri ancora una volta”.