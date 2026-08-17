Marcus Thuram e Djed Spence lavorano ad Appiano Gentile per arrivare all'obiettivo. Per entrambi è quello di essere in campo con l'Inter il prima possibile ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese ieri ha lavorato parzialmente coi compagni e solo oggi dovrebbe farlo del tutto. Punta ad essere convocato per Inter-Monza di sabato prossimo. Non sarà certo titolare, ma è a disposizione e questa è già una buona notizia.

Spence ha invece sostenuto i test fisici di rito alla Pinetina nella giornata di domenica e verrà presto aggregato alla squadra. I test gli sono anche serviti per ambientarsi nella nuova "casa" e a breve anche lui sarà in gruppo.