Risolto il mistero: è Julian Alvarez il top player per il quale Florentino Perez aveva promesso una ricca offerta da 150 milioni di euro. Il presidente del Real Madrid negli scorsi giorni aveva lanciato la notizia, ora confermata da un comunicato ufficiale dei Blancos, dell'offerta monstre per un top player oltre all'acquisto di Denzel Dumfries dall'Inter: "Le anticipo tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries. Ma ce ne saranno altri. Martedì presenterò un'importante offerta a una grande squadra di Champions League per un grande giocatore: sarebbe il trasferimento più costoso della storia del Real Madrid. Almeno 150 milioni di euro" aveva detto Perez lo scorso 4 giugno, in piena campagna elettorale per la presidenza del club madrileno, in un'intervista al programma ‘Horizonte’ di Iker Jimenez.

Il comunicato del Real Madrid: "Offerti 150 milioni per Julian Alvarez, no dell'Atletico Madrid"

Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julián Álvarez.

Dopo averla studiata e valutata, l'Atlético Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore.