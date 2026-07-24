Un indizio nuovo sulla volontà dell'Inter di arrivare ad ingaggiare Cristian Romero arriva dal quotidiano argentino Olé: melle ultime ore, infatti, insieme a Ciro Palermo, agente del difensore ventottenne, è stato visto a Milano anche Vincent Casella, agente di mercato che opera nel calcio italiano ed è stato fondamentale per l'arrivo dell'uruguaiano Diego Laxalt al Milan nel 2018. Tutto ciò ha lo scopo di avviare le trattative tra l'Inter e i rappresentanti del giocatore per finalizzare il trasferimento.

Il futuro del Cuti potrebbe quindi essere in Serie A, dove raggiungerebbe il connazionale Lautaro Martinez. L'unico potenziale ostacolo alla trattativa potrebbe essere il costo del trasferimento di Romero, dato che il Tottenham si aspetta una cifra vicina ai 70 milioni di euro per il suo difensore di punta, una richiesta che non sarebbe certo gradita al club nerazzurro.