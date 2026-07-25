Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha analizzato il nuovo corso della Nazionale italiana, soffermandosi sulle figure di Maldini, Pirlo e Leonardo e sul valore di avere uomini di calcio all’interno del progetto azzurro. L’ex direttore sportivo del Milan ha poi affrontato anche il tema mercato, evidenziando le difficoltà dei club italiani nel confronto con la forza economica della Premier League.

Le dichiarazioni di Ariedo Braida



Direttore, come vede questo mercato?

"Di solito qualcosa succede... Qualcosa si muove, ma bisogna aspettare"

La fotografia di questo mercato è l'Inter che insegue Palestra. E poi va al Chelsea.

"Hanno risorse differenti, non possiamo certo competere con gli inglesi. Purtroppo. Ormai quando si presentano certe società straniere siamo tagliati fuori"