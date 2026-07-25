Ben tre giocatrici sono passate quest'oggi dall'Inter Women alla Napoli Women, tutte con la formula del prestito. La prima ufficializzazione è stata quella di Caroline Pleidrup, 26enne centrale danese, che racconta così il suo impatto con la realtà partenopea: "Le mie prime impressioni sulla Napoli Women sono molto positive: ho trovato una squadra, uno staff e una società che lavorano con grande impegno e dedizione, e non vedo l’ora di iniziare la stagione, contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e dare il massimo". Il secondo nome è quello di Martina Romanelli, classe 2008, che torna a casa essendo nata proprio a Napoli: “Appena ho indossato questa maglia, messo gli scarpini ed è iniziato il primo allenamento con le mie compagne, ho percepito subito la voglia e la determinazione che caratterizzano questo gruppo. C’è entusiasmo, e mi sono sentita accolta fin dal primo momento: ho trovato immediatamente sintonia con la squadra e con la società, come se fossi qui da tanto tempo. Gli obiettivi? Ho sempre aspirato in grande. Sentire questa sintonia fin da subito mi ha trasmesso grandi aspettative: voglio arrivare più in alto possibile insieme alla squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".

Mihelic: "Darò tutto per questa squadra"

Infine, ecco Naja Poje Mihelic, centrocampista slovena classe 2006: "Questi primi giorni sono stati davvero speciali. Ho trovato un ambiente molto accogliente e si percepisce subito la grande dedizione di tutte le persone che fanno parte di questo club. Non vedo l’ora di scoprire Napoli in ogni suo aspetto: il calcio, la città, la sua gente e la sua cultura. Da parte mia darò tutto per questa squadra. Sono convinta che, lavorando con impegno, restando concentrate e vivendo ogni momento con entusiasmo, potremo crescere insieme giorno dopo giorno e regalarci, insieme ai nostri tifosi, delle belle soddisfazioni. Forza Napoli!”