Si apre con una vittoria la preseason dell'Inter U23, che si impone 15-0 nel primo test stagionale giocato contro l'US Grosio al Centro Sportivo Acquagranda di Livigno. Vecchi ha schierato un 3421 con El Mahboubi e Carrara a supporto di Agbonifo, protagonista con una tripletta nel primo tempo chiuso dai nerazzurri in vantaggio 6-0. Nella ripresa, dopo aver cambiato tutto l'undici iniziale, l'Inter ha segnato altri nove gol: spicca la tripletta di Mancuso, poi la doppietta di Zubereck sigilla il risultato sul definitivo 15-0. In rete anche Carrara, Prestia e Stante nella prima frazione, Zanchetta, Amerighi, Motta e Matarrese nel secondo tempo. Subito buone indicazioni per Stefano Vecchi, con i nerazzurri che torneranno in campo domenica 26 luglio alle 17:30 nell'amichevole contro il Novara.

INTER U23-GROSIO 15-0 | IL TABELLINO

Reti: 14’, 17’ e 29' Agbonifo 19’ Carrara, 22’ Prestia, 32’ Stante, 46’, 58’ e 60' Mancuso, 61' Zanchetta, 67’ Amerighi, 70' Motta, 73' Matarrese, 78’ e 81' Zuberek

Inter U23: 1 Melgrati (12 Raimondi 33' (21 Taho 59')); 15 Stante (13 Amerighi 46'), 19 Prestia (4 Breda 46'), 3 Donato (25 Peletti 46'); 2 Aidoo (16 Venturini 46'), 7 Kaczmarski (8 Fiordilino 46'), 6 Cerpelletti (17 Zanchetta 46' (24 Matarrese 66')), 5 Rocca (18 Motta 46'); 11 El Mahboubi (23 Franchi 46'), 9 Agbonifo (20 Mancuso 46'); 14 Carrara (22 Zubereck 46'). A disposizione: - Allenatore: S. Vecchi

U.S. Grosio: 1 Chistolini, 2 Strambini, 3 Pruneri, 4 Ghilotti ©, 5 Tome, 6 Caspani S., 7 Caspani P., 8 Verze, 9 Pozzi, 10 Ardemagni, 11 Agostini. A disposizione: 12 Violante, 13 De Gasperi, 14 Romeri, 15 Colotti, 16 Seveso, 17 Gianoli, 18 Bugnoni, 19 Franzini, 20 Osmetti, 21 Bonolini, 22 Sassella, 23 Rinaldi. Allenatore: D. Caspani

Arbitro: Lorenzo Beretta Assistenti: Alberto-Petrosino