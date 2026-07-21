Uno sgambetto in piena regola, assimilabile a quello subito dall'Inter per Marco Palestra: con un autentico blitz delle ultime ore, Simone Inzaghi beffa Gian Piero Gasperini e la Roma e col suo Al-Hilal mette le mani sull'esterno offensivo neerlandese Crysencio Summerville, inseguito a lungo dai giallorossi che avevano presentato ben tre offerte all'Aston Villa prima che arrivasse il club saudita che con 80 milioni di euro ha fatto saltare il banco assicurandosi il giocatore reduce dai Mondiali. Come riporta Sky Sports UK, per il giocatore sono già state programmate le visite mediche di rito che precederanno l'ufficialità, mentre è già pronto un contratto a lungo termine in attesa delle autorizzazioni finali. Adesso, però, l'Al-Hilal dovrà procedere alla cessione di due giocatori stranieri se vuole continuare l'inseguimento ad Alessandro Bastoni.
Ora i radar si spostano in Norvegia
Costretta ad ingoiare l'amarissimo rospo, ora la Roma si concentra sui piani B: il primo nome cerchiato in rosso per rinforzare la fascia, secondo Gianluca Di Marzio, è ora quello del norvegese Antonio Nusa. La dirigenza mantiene aperte anche le piste alternative come Diogo Moreira dello Starsburgo e Andreas Schjelderup del Benfica.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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