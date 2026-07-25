Ivan Perisic continua ad aspettare l’Inter. È pronto per forzare la mano col PSV Eindhoven qualora i nerazzurri si facessero vivi in modo concreto, ma affinché ciò accada, come appurato da FcInterNews, l’operazione dovrebbe ricevere un’accelerata il prima possibile. Spieghiamoci meglio. Al momento, nonostante il croato sappia perfettamente di poter essere un’opzione per i campioni d’Italia, non c’è stato alcun contatto diretto vero tra le parti. Motivo per cui Perisic, che l’altro piace anche a svariati club, ha solo espresso pubblicamente, durante il Mondiale, il suo desiderio. Più trascorre il tempo però e maggiori possibilità ci sono affinché si ripeta quanto accaduto a gennaio, quando nonostante tutti fossero a conoscenza dell’interesse dei nerazzurri per l’ex di turno, l’agire formalmente gli ultimi giorni di mercato fu un ulteriore ostacolo per la non chiusura della trattativa. Ecco perché le possibilità che la situazione si possa ripetere è più che plausibile. Con lo stesso Perisic pronto sì ad agire, ma anche col timore che poi possa essere troppo tardi.

Un ritorno dalle mille complicazioni

Arrivare a fine agosto sarebbe un rischio insomma. Sia perché per il PSV sarebbe complicato trovare il profilo migliore per sostituire il croato, sia perché la sponda dello stesso giocatore non potrebbe avvenire per ovvi motivi con la stessa forza ad agosto inoltrato. Nonostante il trentasettenne rimanga a livello ipotetico un serio candidato per la fascia destra – anche se bisognerà convincere Oaktree della bontà dell’operazione – non potrà insomma forzare la mano col team di Eindhoven in assenza di un contatto ufficiale con i nerazzurri. L’Inter attualmente è impegnata nella ricerca di un difensore centrale, ma una volta chiusa la questione dovrà capire su chi puntare davvero nel ruolo di esterno di fascia. I campioni d’Italia potrebbero benissimo decidere di non agire su Perisic ma su altro atleta (a tal proposito anche le quotazioni di Rafik Belghali sono in ribasso), ma qualora invece il brate croato fosse il prescelto, le tempistiche in atto potrebbero essere decisive per la buona riuscita, o l’esito negativo, dell’affare.