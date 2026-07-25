Tra i 'fortunati' che martedì hanno avuto modo di assistere dal vivo all'allenamento dell'Inter nel ritiro di Donaueschingen c'erano anche 26 tesserati dell'Inter Club di Pforzheim, nel Baden-Württemberg, che hanno potuto anche incontrare i giocatori per foto e autografi. Per i membri del fan club di Pforzheim, tutto ciò non è affatto insolito: le pareti della loro sede nel centro di Pforzheim sono tappezzate di foto commemorative di giocatori del passato e del presente. Javier Zanetti, che dà il nome al fan club, è raffigurato in modo particolarmente prominente. L'ex capitano dell'Inter è "una vera leggenda", afferma Antonino Bonanno, detto da tutti Toni, presidente e fondatore nel 2011 del club.

Pronti in 150 per andare a Karlsruhe

Diverse volte all'anno, la società organizza una grande trasferta a Milano per le partite. Tuttavia, l'organizzazione è complessa e i viaggi costosi, soprattutto per i soci più anziani, riferisce il tesoriere Giovanni Carrapa. Nonostante ciò, la società cerca di rendere possibili trasferte come quella al ritiro di martedì e di renderle accessibili a tutti. L'Inter sostiene i suoi fan club in tutto il mondo, garantendo loro l'accesso prioritario ai biglietti e fornendo materiale promozionale gratuito. Intanto domenica saranno presenti in 150 allo stadio Wildpark per assistere alla partita contro il Karlsruhe. Per l'occasione, il club ha persino commissionato un nuovo striscione per tifare come si deve. Il pronostico di Toni Bonanno per la partita di domenica è chiaro: "Finisce 3-1, ovviamente per l'Inter".