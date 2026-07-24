Intervenendo negli studi di Sky Sport, l'agente Federico Pastorello ha parlato insieme al direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri del possibile ritorno di Francesco Acerbi in neroverde dopo la fine del suo contrato con l'Inter. Questo il pensiero di Palmieri sull'ex difensore dell'Inter: "Siamo tranquillissimi, con Federico ci sentiamo spesso per tanti calciatori. Vediamo le trattative in evoluzione, ce ne sono tante".

Pastorello replica di par suo: "Acerbi può fare comodo a tutte le società di Serie A, dalle più grandi alle più piccole. Negli ultimi dieci anni con Lazio e Inter haavutoun certo percorso con Scudetti vinti, Coppe Italia vinte e finali Champions, quindi ha aspettative molto alte nonostante l'età avanzata, credo sia legittimo. So che i club hanno delle logiche e delle problematiche da affrontare sull'affollamento della rosa, ma nella gestione di Acerbi l'unica cosa da non avere è la fretta perché rischi di fare scelte avventate quando tra due settimane potresti giocarti il titolo. Poi dico che il Sassuolo è l'unica squadra delle non top che avrebbe preso in considerazione perché al Sassuolo ha avuto un cambiamento di vita e ha ricordi bellissimi. Il Sassuolo per lui è un qualcosa di speciale".