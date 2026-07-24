È partita ufficialmente la nuova stagione per il vivaio dell'Atalanta. Sotto la guida del direttore Roberto Samaden, che da quest'anno potrà contare sul valido aiuto di Michele Sbravati, nome che era circolato anche in orbita Inter nel periodo del potenziale vacuum lasciato da Massimo Tarantino che alla fine è rimasto in sella ad Interello, il Settore Giovanile dell’Atalanta ha definito i quadri tecnici delle squadre dell’Attività Agonistica, dalla Primavera fino all’Under 14. La novità principale è rappresentata dall'Under 17 che ha visto un cambio della guardia con l'arrivo di Simone Fautario.

Reduce dalla vittoria del campionato Under 18 con l'Inter, Fautario ha cambiato sponda nerazzurra accettando la proposta degli orobici, ed è chiamato a guidare un gruppo molto talentuoso come quello dei classe 2010. Fautario ha seguito il cammino di Tiziano Polenghi, che da due stagioni è inserito nel quadro tecnico delle giovanili della Dea dopo otto stagioni all'Inter.