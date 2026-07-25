Quali saranno le scelte nuovo allenatore del Karlsruher, Maximilian Senft, in vista della gara di domani pomeriggio contro l'Inter? Sarà possibile vedere la formazione che fra due settimane scenderà in campo per la prima giornata della Zweite Bundesliga contro l'Arminia Bielefeld? A detta del tecnico l'ipotesi è da escludere, anche perché, a suo dire, "Si può parlare di una formazione titolare in campionato solo quando tutti i giocatori sono disponibili. E qui il calciomercato non è ancora finito. In più, non esiste una formazione titolare che giochi tutte le partite".

Senft ammette: "Sono sicuro che ci saranno ancora dei cambiamenti nella nostra rosa. Come allenatore, si desidera sempre avere tutti i giocatori insieme il prima possibile, in modo che possano giocare insieme allo stesso modo. Ma non è un caos totale. Non siamo l'unico club che farà trasferimenti ad agosto". Ecco quindi perché la formazione titolare non è ancora definita. Non è nemmeno certo che tutti i nuovi acquisti saranno arrivati ​​al Wildpark e parteciperanno agli allenamenti quotidiani prima dell'inizio della stagione, considerati i tempi stretti.