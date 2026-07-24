Il Cagliari è stato il trampolino di lancio per Marco Palestra, che dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter alla fine ha preferito prendere al volo l'occasione Premier e accasarsi al Chelsea. Delle qualità del prodotto del vivaio dell'Atalanta è stato Gabriele Zappa, suo ex compagno di squadra, che intervenuto in conferenza stampa spiega come ha vissuto l'impiego relativamente basso della passata stagione: "L’anno scorso c’era Palestra che è un calciatore che c’entrava poco con noi perché era di 2-3 categorie superiori e lo ha dimostrato anche in Nazionale. Con lui che spingeva tanto il mister aveva bisogno più di un centrale come Ze Pedro sulla destra e io invece nasco più laterale. Io quest’anno penso di potermi giocare il posto con Ze Pedro. Abbiamo parlato tante volte con Pisacane su questo aspetto”.

Sezione: News / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 22:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.