Luka Modric resterà al Milan: è questa la grande notizia di serata per i rossoneri e per la Serie A in generale, che per un altro anno vedrà scendere in campo una vera e propria leggenda di questo sport. Il giocatore, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbe già parlato con Amorim, accettando verbalmente il rinnovo di contratto fino al 2027. Nelle prossime ore è attesa la firma, che renderà ufficiale l'operazione.

Classe 1985, tra qualche mese il fuoriclasse di Zara compirà 41 anni. Ciononostante, una volta completata la trattativa, volerà in Australia per la tournée pre-stagionale del Milan. La prossima sarà per Modric la 25esima stagione tra i professionisti. Con 33 presenze supererà le 1000 partite giocate nei club, oltre alle 202 già disputate con la sua nazionale. Numeri impressionanti per un grande campione.