Al telefono con l'ANSA, il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta la decisione della FIGC di affidare ad Andrea Pirlo l'incarico di commissario tecnico della Nazionale. Senza nascondere la sua preoccupazione: "Stimo Giovanni Malagò, Leonardo e Paolo Maldini, in quest'ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo CT azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona... Certo, sono un tifoso dell'Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d'essai mediatico di Pep Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo. Pensavo che la scelta fosse Antonio Conte o Roberto Mancini".