Il Como continua a spingere per portare in Italia Trevoh Chalobah. La società lariana è al lavoro senza sosta per chiudere l'operazione che porterebbe in biancoblù il difensore inglese del Chelsea, seguito dall'Inter nelle scorse settimane

Trattativa non chiusa

Come riportato da Sky Sport nella giornata di domani, sabato 25 luglio, è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti dei due club con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva. Al centro della trattativa c'è la questione dei bonus, ultimo nodo da sciogliere per arrivare all'accordo.

Il Chelsea, infatti, chiede di incassare 30 milioni di euro garantiti per il trasferimento del centrale difensivo, mentre il Como vorrebbe legare una parte della cifra ai bonus legati alle presenze del giocatore. Le parti proveranno a ridurre le distanze nel vertice in programma.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 16:12
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.