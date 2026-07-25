Romelu Lukaku si sente ancora un titolare e, quindi, non sarebbe congeniale per lui un ruolo di vice-Hojlund, come prospettatogli dal Napoli. A dirlo è il suo agente Federico Pastorello, parlando con Sky Sport: "Lukaku alternativa in attacco? La risposta, ovviamente, è no - le sue parole -. Nel senso che, chiaramente, Romelu è un giocatore straordinario. Credo che l'abbia dimostrato chiarissimamente in tutta la sua lunga carriera, è uno degli attaccanti più prolifici del panorama calcistico mondiale. Quindi, è ovvio che un'impostazione del genere difficilmente possiamo accettarla. Fermo restando che ci possano essere delle gerarchie iniziali, poi dopo io credo che comunque sia il campo e l'allenatore che debbano fare delle determinate scelte. Dopodiché io credo che, più che altro, dietro a questo tipo di affermazione, e non me ne voglia ovviamente l'amico Giovanni (Manna, ndr), ci sia più una questione di carattere finanziario. E questo lo capisco molto di più, nel senso che ovviamente hanno due attaccanti in questo momento che sono un po' ingombranti dal punto di vista economico".