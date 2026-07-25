Nella giornata di ieri, sono proseguite le grandi manovre dell'Inter per cercare di regalare Cristian Romero a Cristian Chivu. L’ulteriore indizio che la trattativa sta andando avanti, si legge sul Corriere dello Sport, è da leggersi nella presenza a Milano dell'entourage del difensore argentino, guarda caso, più o meno in coincidenza con il rientro in Italia del diesse Piero Ausilio dal ritiro di Donaueschingen.

Il club nerazzurro punta a raggiungere un'intesa economica con i rappresentanti del Cuti, per poi presentarsi dal Tottenham con i giusti argomenti per ingaggiarlo. Nel contesto di una corsa di mercato che vede iscritte anche altre tre pretendenti: Arsenal, Chelsea e Barcellona, quest'ultimo alle prese però con i soliti problemi di tesseramento, quindi con meno chance di affondare il colpo a stretto giro di posta.

Rispetto ai club inglesi, che hanno una maggior potenza di fuoco sul piano finanziario, l'Inter offre un ruolo di primo piano a Romero, oltre alla possibilità di tornare in Serie A e di trovare in squadra il connazionale Lautaro Martinez. Ma è chiaro che serva soprattutto una proposta credibile per convincerlo a sposare la causa: la sensazione è che non si possa scendere sotto quota 5 milioni di euro all’anno di ingaggio, considerato anche che lo stipendio percepito a Londra. Numeri che superano i limiti standard stabiliti da Oaktree anche sul piano del cartellino: in tal senso, l'obiettivo della dirigenza è abbassare il prezzo e, magari, anche per strappare una formula più favorevole, magari un prestito con obbligo condizionato, in linea con gli accordi presi un anno fa con il Manchester City per Akanji.