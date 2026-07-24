Ormai l'Inter appare decisa a puntare tutto su Cristian Romero. Sono stati avviati nelle ultime ore i contatti sia col club inglese che con l'entourage del giocatore, e intende accelerare le trattative per rendere il nativo di Cordoba uno dei colpi di mercato più importanti della sessione. Detto delle condizioni degli Spurs, dall'Argentina arrivano anche voci su quelle che sono le intenzioni del club nerazzurro in tema di contratto: secondo Noticias Argentinas, la volontà nerazzurra è quella di offrire all'ex Genoa un contratto a lungo termine e uno stipendio significativo all'interno della struttura della rosa, condizioni con cui cercheranno di convincere Romero a tornare in Serie A, campionato che conosce alla perfezione grazie alle sue precedenti esperienze in rossoblu e con l'Atalanta.

Dopo diverse stagioni in Premier League, la possibilità di lasciare l'Inghilterra si fa sempre più concreta per il Cuti, e il progetto sportivo dell'Inter si presenta come un'alternativa allettante per il fresco vicecampione del mondo, soprattutto per la possibilità di tornare in un campionato in cui ha saputo esprimere al meglio il suo talento prima di approdare al Tottenham.