L'Inter ha aperto le porte dell'ultimo allenamento nel ritiro di Donaueschingen ai giornalisti accreditati, quello andato in scena stamattina prima della partenza per Karlsruhe, dove domani, alle 16.30, è in programma l'amichevole contro la squadra di casa davanti ai 32mila spettatori del BBBank Wildparkstadion. Una seduta agli ordini di Cristian Chivu, alla quale non hanno partecipato gli infortunati Asllani e Massolin, sotto gli occhi del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha raggiunto la squadra nella giornata di ieri. Di seguito il video girato dal nostro inviato sul posto: 
 

Ultima seduta prima del trasferimento a Karlsruhe: out Massolin e Asllani
Sezione: Focus / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 11:34 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.