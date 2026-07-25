L'Inter ha aperto le porte dell'ultimo allenamento nel ritiro di Donaueschingen ai giornalisti accreditati, quello andato in scena stamattina prima della partenza per Karlsruhe, dove domani, alle 16.30, è in programma l'amichevole contro la squadra di casa davanti ai 32mila spettatori del BBBank Wildparkstadion. Una seduta agli ordini di Cristian Chivu, alla quale non hanno partecipato gli infortunati Asllani e Massolin, sotto gli occhi del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha raggiunto la squadra nella giornata di ieri. Di seguito il video girato dal nostro inviato sul posto:

