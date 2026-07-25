Simpatico video proposto dall'Inter sui propri profili sociali, col quale il club nerazzurro ha voluto raccontare un aspetto della quotidianità di questi giorni di ritiro a Donaueschingen. E lo ha fatto puntando una camera su Piotr Zielinski e Angelo Palombo, che tra battute e sorrisi ci hanno presentato il tragitto dall'hotel al centro di allenamento.

Il viaggio di cui avevate bisogno 🚙 pic.twitter.com/KzfXQ2mMMT — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 25, 2026