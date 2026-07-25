Simpatico video proposto dall'Inter sui propri profili sociali, col quale il club nerazzurro ha voluto raccontare un aspetto della quotidianità di questi giorni di ritiro a Donaueschingen. E lo ha fatto puntando una camera su Piotr Zielinski e Angelo Palombo, che tra battute e sorrisi ci hanno presentato il tragitto dall'hotel al centro di allenamento.
Il viaggio di cui avevate bisogno 🚙 pic.twitter.com/KzfXQ2mMMT— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 25, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 15:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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