Simpatico video proposto dall'Inter sui propri profili sociali, col quale il club nerazzurro ha voluto raccontare un aspetto della quotidianità di questi giorni di ritiro a Donaueschingen. E lo ha fatto puntando una camera su Piotr Zielinski e Angelo Palombo, che tra battute e sorrisi ci hanno presentato il tragitto dall'hotel al centro di allenamento.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 15:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.