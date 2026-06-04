Florentino Perez non è stato ancora ufficialmente eletto, ma parla già da presidente del Real Madrid. In attesa del voto del 7 giugno, a cui arriva da grande favorito, in un’intervista al programma ‘Horizonte’ di Iker Jimenez lo spagnolo ha ufficializzato tre colpi. Tra questi c’è un interista, Denzel Dumfries, e un ex nerazzurro, José Mourinho:

Perez ufficializza l'arrivo di Dumfries a Madrid

“Le anticipo tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries. Ma ce ne saranno altri. Martedì presenterò un'importante offerta a una grande squadra di Champions League per un grande giocatore: sarebbe il trasferimento più costoso della storia del Real Madrid. Almeno 150 milioni di euro”.

Conferme anche per Mourinho

Arriva la conferma anche us Mourinho: “Mourinho arriverà e sarà l'allenatore del Real Madrid. È stato molto importante, ci ha dato la competitività di cui avevamo bisogno e, quando se n'è andato, abbiamo vinto cinque Champions League. È stato un grande allenatore da noi e confido molto in lui”, ha concluso.