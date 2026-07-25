A partire dal 1° luglio, il Real Madrid ha attivato i rinnovi dei principali contratti commerciali, quelli del main sponsor e dello sponsor tecnico. Emirates e, soprattutto, Adidas. Rinnovi che hanno aumentato la voragine a livello di incassi da sponsor di maglia tra le Merengues e il resto d'Europa: la compagnia aerea emiratina pagherà 100 milioni, l'azienda di abbigliamento tedesca 120. Doppio record. Considerando anche lo sleeve sponsor HP, cioè il brand apposto sulle maniche, il valore complessivo ammonta adesso a 240 milioni annui. Spiega Andrea Sartori di Football Benchmark a Sportweek: "Sono rare le proprietà sportive, a livello globale, in grado di coniugare lo stesso livello di successo sportivo, notorietà internazionale, prestigio storico e peso commerciale. Il Real ha vinto la Champions League più volte di qualsiasi altro club (15), può contare su una delle tifoserie più numerose e su uno dei seguiti social più ampi al mondo (179 milioni di follower solo su Instagram), attrae costantemente giocatori appetibili sul piano commerciale e continua a evolversi grazie a investimenti come la ristrutturazione dello stadio, che ha ulteriormente rafforzato la piattaforma commerciale del club. Le partnership con il Real Madrid vanno ben oltre la semplice visibilità: i brand scelgono di associarsi a un'istituzione che ha dimostrato, generazione dopo generazione, di saper restare ai massimi livelli sia dentro che fuori dal campo".

Suona quasi imbarazzante il confronto con le italiane: il Milan, primo in classifica, da questa stagione incasserà 35 milioni dal main sponsor Emirates; altri 10 milioni arrivano da Msc e Bitpanda. L'Inter è appena sotto: Betsson a quota 30 milioni, sul retro U-Power a 5,5, poi i 28 milioni di Nike come sponsor tecnico. La Juventus è l'unico top club a esibire due marchi sul davanti: Jeep (23 milioni) e, solo per il campionato, Visit Detroit (4). Ma da Adidas i bianconeri ricevono 41 milioni, una somma nettamente più alta di quella che lo Swoosh riconosce ai nerazzurri.