Tra le varie alternative per il passaggio del testimone di Denzel Dumfries sulla fascia destra avanzate negli ultimi giorni c'è anche il nome del giovane terzino del Feyenoord Givairo Read, per il quale però, manco a dirlo, un club di Premier League ha deciso di farsi prepotentemente avanti: secondo Fabrizio Romano, il Nottingham Forest ha presentato una seconda offerta per il giocatore classe 2006 pari a venti milioni di euro. Il giocatore si è già detto aperto al trasferimento, i termini personali non sono un problema.

🚨 Nottingham Forest submitted second offer for Givairo Read as new right back from Feyenoord.



Understand the proposal is worth €20m package with player open for the move, personal terms not an issue.



Deal underway. #NFFC pic.twitter.com/YKUJXnkeUT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026