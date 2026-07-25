Tra le varie alternative per il passaggio del testimone di Denzel Dumfries sulla fascia destra avanzate negli ultimi giorni c'è anche il nome del giovane terzino del Feyenoord Givairo Read, per il quale però, manco a dirlo, un club di Premier League ha deciso di farsi prepotentemente avanti: secondo Fabrizio Romano, il Nottingham Forest ha presentato una seconda offerta per il giocatore classe 2006 pari a venti milioni di euro. Il giocatore si è già detto aperto al trasferimento, i termini personali non sono un problema.

Sezione: Mercato / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 15:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.