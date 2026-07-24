È passata quasi una settimana dal trionfo di East Rutherford, ma quanto accaduto subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Slavko Vincic che ha sancito la vittoria della Spagna è ancora un ricordo vivo nella mente del CT delle Furie Rosse Luis De La Fuente. Che ospite negli studi di TVE, la TV pubblica iberica, ha nuovamente stigmatizzto l'atteggiamento violento della Nazionale argentina: "In quel momento non mi sono reso conto di cosa stesse succedendo perché stavo festeggiando con altre persone, abbracciando i compagni di squadra. In ogni caso, trovo intollerabile e inaccettabile un comportamento del genere da parte di giocatori di quel calibro, che ho elogiato nei giorni precedenti la partita e che hanno un allenatore fantastico".
"Credo sia importante sottolineare il comportamento dei nostri giocatori di fronte a queste provocazioni, davanti alle quali hanno sempre mantenuto il decoro di buoni sportivi e calciatori", ha aggiunto.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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