Philadelphia, iconico brand del Gruppo Mondelēz International, e Lega Calcio Serie A annunciano il rinnovo della loro partnership. L’accordo conferma la continuità di una collaborazione che, nel corso degli ultimi anni, ha consentito al brand di rafforzare la propria presenza nel mondo del calcio italiano. Nell’ambito della nuova e ancora più ricca partnership, Philadelphia scende in campo come Official Partner di Fantacalcio, piattaforma storica del settore con oltre 7 milioni di utenti registrati, recentemente acquisita al 51% da Lega Calcio Serie A. La partnership si arricchisce così di una nuova dimensione: entrando nell’universo di Fantacalcio, Philadelphia si inserisce nei momenti più autentici di aggregazione, amicizia e convivialità che ruotano attorno al calcio, accompagnando milioni di persone che vivono e condividono ogni giorno la propria passione. Una scelta strategica che permette al brand di connettersi con gli italiani in modo naturale, autentico e coinvolgente.

La partnership si declinerà con la sponsorizzazione dei voti in tempo reale e col gioco in app: per quel che riguarda il primo aspetto, durante la diretta di tutte le 380 partite di Serie A Enilive, gli appassionati potranno consultare le statistiche e i voti del Fantacalcio in tempo reale. Una grafica TV comparirà sullo schermo nei momenti clou del match, nello specifico tra il 35° e il 45° minuto del primo tempo e tra l’80° e il 90° minuto del secondo tempo. Il secondo ramo prevede un’attività interattiva integrata direttamente nell’app di Fantacalcio che regalerà ai migliori fantallenatori del mese e della stagione il sogno di poter premiare sul campo i Coach of the Month e il Coach of the Season, riconoscimenti già sponsorizzati da Philadelphia.

In continuità con i valori di rispetto, amicizia e sportività, viene confermato anche il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”, assegnato all’episodio che meglio rappresenterà i principi del fair play dentro e fuori dal campo nel corso della stagione, con una premiazione dedicata nel corso dell’ultima giornata di campionato. Infine, a supporto della narrazione della partnership, saranno coinvolti anche gli Ambassador di Lega Calcio Serie A, che contribuiranno allo sviluppo di contenuti dedicati nel corso delle stagioni.