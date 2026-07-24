Matteo Darmian non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo dopo la parentesi chiusa con l'Inter: "Il mancato rinnovo? Diciamo che mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro, lo ammetto. La società, però, ha fatto altre valutazioni e le rispetto, ma mi sento ancora un giocatore da Serie A alla mia età. L’Inter mi aveva prospettato un ruolo nel settore giovanile: ne sono stato onorato, ma non era il momento. Mi piacerebbe, comunque, un giorno allenare, partendo dai ragazzi", ha raccontato il classe 1989 alla Gazzetta dello Sport.

A proposito di futuro, Darmian ha spiegato che sta valutando le varie offerte aggiungendo di preferire la permanenza in Italia. Quanto al recente passato che ha dovuto salutare a malincuore, Darmian ha lasciato Milano con un bagaglio pieno di emozioni: "Tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due Champions solo sfiorate, a Istanbul e Monaco: quelle coppe mancate sono i miei rimpianti più grandi - le sue parole -. L'Inter mi ha semplicemente cambiato la vita, come uomo e come calciatore. Ad Appiano ho trovato un ambiente straordinario, dove mi sono sentito bene fin dal primo giorno e ho potuto esprimermi al 100%. Questo mi ha permesso di scrivere un pezzettino di una storia incredibile. Mentirei se dicessi che non mi manca: quando sei stato bene in un posto è difficile andare via... Però sono sereno perché so di avere dato tutto (la voce si spezza, ndr)".

Secondo Darmian, il ciclo vincente dell'Inter non è alle battute finali, anzi: "Può andare avanti a lungo con questo zoccolo duro perché conta la qualità. Questi giocatori vivono di Inter, conoscono perfettamente l’ambiente e sanno cosa serve per vincere. Anche grazie a loro, tutti i nuovi arrivati riusciranno a inserirsi senza problemi. Chi arriva trova uno spogliatoio senza grandi egoismi e con un’unità d’intenti incredibile. È la forza dell’Inter e può durare per tanti anni".