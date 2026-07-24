Si è completato il quadro delle gare di andata del secondo turno preliminare di Champions League con la sconfitta a Nicosia per il Kairat Almaty, battuto dall'Omonia per 1-0. Stesso punteggio anche per i bulgari del Levski Sofia contro l'Universitatea Craiova, mentre Egnatia e Celje hanno dato vita ad un pirotecnico 3-3.

Omonia - Kairat Almaty 1-0

Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0

Egnatia - Celje 3-3