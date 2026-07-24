Si è completato il quadro delle gare di andata del secondo turno preliminare di Champions League con la sconfitta a Nicosia per il Kairat Almaty, battuto dall'Omonia per 1-0. Stesso punteggio anche per i bulgari del Levski Sofia contro l'Universitatea Craiova, mentre Egnatia e Celje hanno dato vita ad un pirotecnico 3-3.

Omonia - Kairat Almaty 1-0
Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0
Egnatia - Celje 3-3

Sezione: News / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 22:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.