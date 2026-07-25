Nell'incontro andato in scena ieri a Milano con Ciro Palermo, agente di Cristian Romero, Piero Ausilio ha incassato l'apertura del difensore argentino al trasferimento all'Inter. Motivo per cui, spiega Tuttosport, non dovrebbe essere un problema per i nerazzurri trovare un'intesa su uno stipendio attorno ai 5 milioni di euro fino al 2031 (a Londra ne prende 6).

Con in tasca l'ok del Cuti, il club milanese si presenterà dal Tottenham sperando di ottenere uno sconto rispetto alla prima richiesta da 50 milioni di euro fatta dai londinesi. L'idea dell'Inter è offrire un pacchetto da 35 milioni di euro più bonus per arrivare a 40 mln di euro, con la formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Gli Spurs, che ormai hanno deciso di cedere il giocatore, aspettano anche altre proposte contando sul fatto che piace anche a Barcellona (che però deve prima vendere) e Atletico Madrid.