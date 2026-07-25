In attesa che l'Inter parta alla volta di Karlsruhe, partenza prevista alle ore 16.30, l'inviato di FcInterNews.it Simone Togna lascia in anticipo la sede del ritiro nerazzurro e ci presenta brevemente la cittadina di Donaueschingen, nella Foresta Nera, soffermandosi in particolare un punto speciale della località, vale a dire la sorgente del fiume Danubio. E lasciandosi andare ad un parallelismo in vista della prossima stagione... Ecco il video 'turistico' girato dal nostro inviato.

Sezione: Web Tv / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 15:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.