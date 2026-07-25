Andrea Abodi, ministro dello Sport, commenta così la scelta della FIGC, ormai solo da ufficializzare, di affidare la panchina della Nazionale italiana ad Andrea Pirlo: "Per me la Nazionale è la squadra del cuore, quindi mi auguro che la scelta di Malagò, fatta assieme a Maldini e Leonardo, possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso - le sue parole a Sky TG24 -. Pirlo ha un suo percorso da allenatore, durante il quale ha dimostrato il suo valore".

Sul 'no' di Pep Guardiola, Abodi ha aggiunto: "Non so se ci abbia pensato veramente. Per aprire, anche a livello di comunicazione, a una opzione del genere doveva esserci una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, altrimenti sarebbe stato meglio tenerla discreta. Guardiola e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che è stato un azzardo tirare fuori il nome di Guardiola senza la certezza del suo sì".