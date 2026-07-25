Dopo un Mondiale anonimo con la Francia, nel quale ha disputato solo un brevissimo cammeo nel match con l'Iraq, Marcus Thuram tornerà all'Inter, smaltite le vacanze, con una 'grinta speciale', secondo il Corriere dello Sport. Rispetto alla sua nazionale, dove fatica tremendamente a trovare spazio in mezzo a quella concorrenza, a Milano è tutto per semplice per il Tikus, assoluto protagonista dal giorno del suo arrivo nell'estate del 2023. I numeri, al netto di infortuni e digiuni intermittenti in zona gol, parlano per l'ex Gladbach che ora punta a confermarsi in nerazzurro per vincere ancora. E il mercato?. "Non ha mai trovato alcuno sbocco, nonostante faccia gola a diversi top club europei", si legge sul quotidiano romano.