Alla fine, l'accordo è arrivato. E l'Udinese lo annuncia a titolo ufficiale: Nicolò Zaniolo resta in Friuli. Il club bianconero comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con l'ex giocatore di Roma, Atalanta e Galatasaray. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò, si legge, sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.

A firma arrivata, Zaniolo si è tolto anche un sassolino dalla scarpa sui propri profili social: "Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!".