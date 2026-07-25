Intervistato da Tuttosport, Douglas Costa è tornato indietro nel tempo ripensando all'estate del 2017, quella del suo approdo alla Juve: "E' stata una cosa veloce, ma è nata qualche tempo prima - il ricordo del brasiliano -. Agnelli e Paratici mi parlarono già al termine di Juve-Bayern Monaco di Champions League del 2016. Poi sono andato in Australia con Alex Sandro, a fare un’amichevole col Brasile. Lui aveva sentito che l’Inter voleva portarmi in Italia, in effetti sapevo che fossero interessati a me. Così Alex Sandro mi chiese: 'Ma tu verresti alla Juve?'. Io non ho mai avuto dubbi, anche perché con Ancelotti al Bayern Monaco avrei giocato meno, il mister era stato molto chiaro con me. Così mi chiamò Paratici e fu tutto molto rapido, ma del resto quando chiama la Juve non puoi dire di no".