E' terminata in parità, 2-2, l'amichevole che ha giocato oggi il Milan (che sarà avversaria anche dell'Inter nella tourneé estiva in Australia) contro il Celtic. Rossoneri sotto di due reti nel primo tempo con le reti di Duran e Forrest su due erroracci della difesa, prima di Pavlovic e poi di Ricci. Nella ripresa però entrano Camarda e Chukwueze e i rossoneri rimontano lo svantaggio con una doppietta di Camarda: primo gol su rigore, il secondo di testa su assist di Chukwueze. Ma tante cose da rivedere ancora.

A seguire gli hlighlights.